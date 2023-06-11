الدبيبة: تمنياتي بالتوفيق لطلاب الشهادة الثانوية

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لطلاب الشهادة الثانوية.

وقال الدبيبة في تغريدة له بموقع “تويتر” “أبنائي الطلبة بناتي الطالبات، أتمنى لكم مع انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية في ربوع ليبيا التوفيق والنجاح، ولأهاليكم السرور بتفوقكم” وأضاف “أرفع أسمى آيات التقدير لجهود المعلمين والمعلمات طوال العام، وجهود لجان الإشراف لتسييرهم عملية اختبار أكثر من 123 ألف ممتحن”.

واِنطلقت اليوم الأحد اِمتحانات الشهادة الثانوية لـ 123491 طالب وطالبة في داخل ليبيا وشهادتَي التعليم الأساسي والثانوي لـ 1798 تلميذ وطالب بالخارج.

وأكد المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية بدء الاِمتحانات النِّهائية لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الثانوي بِأقسامها العلمي، والأدبي، والدِّيني، والتي تقدَّم لها 123491 طالب وطالبة في كامِل التُّراب الليبي، إِذْ يُجري طلاب القِسمَين الأدبى، والعلمي أولى اِمتحاناتهم في مادة النَّحو والصَّرف والإملاء، فِيما يُجري طلاب التَّعليم الدِّيني أولى اِمتحاناهم في مادة القرآن الكريم وأحكامه.

كما انطلقت اِمتحانات شهادة إتمام مرحلتَي التَّعليم الأساسي والثانوي للمدارس الليبية في الخارج لـ 1798 تلميذ وطالب، 943 تلميذ منهم في شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي، و855 طالب في شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الثانوي، يُجرون اِمتحاناتهم في 62 مدرسة تتوزع في 34 دولة.