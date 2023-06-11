رئيس الحكومة الليبية يشدد على ضرورة توفير احتياجات منطقة الريبيانة

ريبيانة 11 يونيو 2023 (وال) _ شدد رئيس وزراء الحكومة الليبية المكلف الدكتور أسامة حماد، على وزارء حكومته، بضرورة متابعة وتوفير كل احتياجات منطقة واحة الريبيانة، وأن تحظى بالأولوية في جدول الخدمات.

جاء ذلك، خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء رفقة وفد حكومي مكون من وزير الحكم المحلي، و وزير الموارد المائية، وزير الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى رئيس المؤسسة الليبية للإعلام وأعضاء من مجلس النواب الليبي.

و شملت الزيارة المركز الصحي بالمنطقة ومركز الشرطة ومبنى الكهرباء، وجملة من المرافق المعنية بتقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وبدوره، أصدر الدكتور حماد تعليماته على خلفية هذه الزيارة؛ بالبدء الفوري في إنشاء وصيانة 6 مدارس تعليمية، وتكليف لجنة من الوزرات المختصة للنظر في خطة تكفل توصيل الكهرباء من أقرب نقطة مغذية بالتيار للمنطقة، و تسليم عدد سيارتي إسعاف و سيارتي مطافئ.

وفي السياق، ذكر أهالي المنطقة: إن هذه الزيارة هي الأولى لوفد حكومي منذ أيام المملكة الليبية، مثمنين هذه الخطوة الوطنية، ليرد عليهم الدكتور الحماد قائلا: إن زيارة حكومته إليهم هو واجب وطني تجاه مواطنين ليبين، يشتكون من انعدام الخدمات رغم تعاقب الحكومات.

الجدير بالذكر، إن واحة الريبيانة تقع أقصى الجنوب الشرقي، وبتعد مسافة 150 كيلو متر عن بلدية الكفرة. (وال _ ربيانة) ه ش

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