الرئاسي يرحب بنتائج بوزنيقة ويعرب عن دعمه لـ”انتخابات غير إقصائية”

عبر المجلس الرئاسي على لسان الناطقة باسمه “نجوى وهيبة” عن ترحيبه بنتائج اجتماعات لجنة (6+6) في بوزنيقة.

وقالت الناطقة باسم الرئاسي “نجوى وهيبة” في تصريح لوكالة الأنباء الليبية إن المجلس يتطلع إلى أن يصدر مجلس النواب القوانين الانتخابية بشكلها النهائي، مضيفة أن المجلس ورئيسه “محمد المنفي” يدعمان كل ما يؤدي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية غير إقصائية، ودون تأجيل، حسب تعبيرها.

وأبدت وهيبة استعداد الرئاسي للتشاور الموسع مع كل المؤسسات المعنية والقوى الوطنية؛ بمشاركة البعثة الأممية لضمان استمرار الاستقرار الحالي وتهيئة الأجواء للانتخابات.

وهذا وأعلنت لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة في 6 يونيو عن وصولها إلى اتفاق حول القوانين الانتخابية الرئاسية والبرلمانية.

وعقب ذلك قالت اللجنة في بيان لها إن ما توصلت إليه من إنجاز للقوانين الانتخابية يعد عملا نهائيا وملزما لمجلس النواب لإصداره كما تم التوافق عليه دون تعديل.

المصدر: وكالة الأنباء الليبية + ليبيا الأحرار

