دبيبة يوجه بصرف منحة الزوجة والبنات لـ 3 أشهر قبل عيد الأضحى

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، اليوم الأحد، بصرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة ومنحة الأبناء عن أشهر (أبريل – مايو – يونيو ) قبل عيد الأضحى المبارك.

وأمس، ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني، خلال ترؤسها اللجنة العليا لمشروع منحة الزوجة والأولاد، سير عملية صرف المنحة، وصرف ملاحق الدفعات المستحقة للمواطنين، بالإضافة إلى استمرار شحن بطاقات إيفاء الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما.

وأكدت، خلال الاجتماع، ضرورة مواصلة التنسيق بين الوزارة والجهات ذات العلاقة، الممثلة في وزارة المالية ومصلحة الأحوال المدنية والهيئة العامة للمعلومات ومصرف ليبيا المركزي، لإنجاح مشروع المنحة.

وتناول الاجتماع أيضاً زيادة الدعم التقني للمنحة، ومتابعة عمل المنصات الخاصة بالمشروع بعد تحديثها وتطويرها، لتسهيل التسجيل والاستعلام للمواطنين الراغبين.