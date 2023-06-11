اقعيم: سنضرب بيد من حديد كل من يستهين بعمل وأداء رجال الداخلية

أجرى وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان “فرج اقعيم”، نقاشات موسعة خلال اجتماعه في بنغازي بمكونات مديرية أمن بنغازي بحضور مدير الأمن وكبار الضباط بديوان الوزارة وكافة رؤساء مراكز الشرطة والأقسام والأجهزة الأمنية والأقسام.

وأوضح حساب وكيل وزارة الداخلية، على فيسبوك، في بيان، أن اجتماع اقعيم جاء “بعد الإنجازات الكبيرة ودحر الجريمة في امساعد وطبرق وبئر الأشهب وكمبوت وضواحيها”.

وأشار البيان، أن اقعيم شدّد على “الضرب بيدٍ من حديد كل من يُخالف ويستهين بعمل وأداء الشرطة ورجال الداخلية، مع الالتزام والحرص على التعامل مع المواطنين بكل إحترام”.

وأوضح البيان أن الاجتماع “تطرّق إلى عددٍ من القضايا المهمة أبرزها الهجرة غير الشرعية داخل المدينة وآلية مُحاربتها وتتبع القائمين عليها للقضاء عليها جذريًا بالإضافة إلى ظاهرة الكلاب الضالة بالمناطق”.