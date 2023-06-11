رئيس الحكومة الليبية يوجه بصيانة مدارس وإيصال الكهرباء إلى ربيانة

وجه رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد بالبدء الفوري في إنشاء وصيانة 6 مدارس تعليمية بمنطقة ربيانة وتكليف لجنة من الوزارات المختصة للنظر في إيصال الكهرباء من أقرب نقطة للمنطقة، وتسليم المجلس البلدي بالمنطقة سيارتي اسعاف ومطافئ.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الحكومة الليبية إلى منطقة ربيانة اقصى الجنوب الشرقي التي تبعد 150 كيلو متر عن مدينة الكفرة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى يتضمن وزير الحكم المحلي ووزير الموارد المائية ووزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية ورئيس المؤسسة الليبية للإعلام وأعضاء مجلس النواب السادة عبد السلام شوها ومصطفى بوبقوشة.

وشدد رئيس الوزراء خلال الزيارة التي تعد الأولى لمسؤول حكومي إلى ربيانة على ضرورة متابعة توفير كافة احتياجات المنطقة من كل وزراء الحكومة وأن تكون لها الأولوية في الخدمات.

وأكد رئيس الحكومة أن وصوله إلى المنطقة هو واجب وطني تجاه مواطنين ليبين يعانون من انعدام الخدمات رغم تعاقب الحكومات متعهداً عقب زيارته المركز الصحي بالمنطقة ومركز الشرطة ومقر فرع شركة الكهرباء بتقديم كافة الخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس النواب عن المنطقة على تواصل مستمر معه بشأن الوضع بالمدينة التي تفتقر إلى أبسط الخدمات التي يحتاجها المواطن.

وشدد رئيس الحكومة على أن كافة تعهداته ستكون قولا وفعلًا، وأن الحكومة ستلبي متطلباتهم الأساسية باعتبارها حق أساسي لهم ودوره كرئيس حكومة هو ايصالها لهم.