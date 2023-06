إيطاليا تطالب “حفتر” بالتعاون لوقف تدفق المهاجرين عبر شرق ليبيا

قال وزير الداخلية الإيطالي “ماتيو بينتيدوسي” إن بلاده ستطلب من قائد عمليات الكرامة “خليفة حفتر” تعاونًا أكبر في وقف مغادرة المهاجرين من الشرق الليبي.

وأضاف “بينتيدوسي” في مؤتمر صحفي في كاتانيا، إن الاتصالات في الوقت الحالي تهدف قبل كل شيء إلى دعم ذلك الجزء من ليبيا فيما يتعلق ببعض مشاريع التنمية الاقتصادية التي طلبها حفتر، موضحا أنه من السابق لأوانه الآن تحديد ما إذا كان يمكن تحقيق ذلك باتفاق، لافتا إلى أن ذلك ليس على جدول الأعمال حتى الآن.

ووفقًا لبيانات من وزارة الداخلية، في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، فقد احتل الطريق الليبي (للهجرة) المرتبة الثانية من حيث الهبوط في إيطاليا بعد تونس ، حيث وصل 22662 وافدًا في الأول من يونيو، وهو ضعف رقم 10986 مهاجرًا هبطوا في نفس الفترة من عام 2022.

أكثر من نصف الوافدين الجدد من ليبيا يأتون من برقة، حيث وصل عبرها 8،923 مهاجرًا منذ بداية العام ، بينما وصل 13506 مهاجرًا.

وكانت منظمة مراقبة إنقاذ المهاجرين انتقدت سلوك الأجهزة الأمنية بالمنطقة الشرقية أثناء عمليات ترحيل المهاجرين المصريين التي ظلت مستمرة إلى الخميس الماضي، قائلة إنه جرى تحميلهم في عدة شاحنات ونقل بعضهم إلى بنغازي وآخرين إلى بلادهم بطريقة عنيفة وغير إنسانية.

واعتقلت الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية آلاف المهاجرين خلال المداهمات الأخيرة لمهربي البشر في طبرق ومساعد شرقي البلاد، كما عثرت على ورش لتصنيع القوارب الخشبية للمغادرة غير النظامية عن طريق البحر إلى إيطاليا

المصدر: موقع “سبيشيالي ليبيا” الايطالي + قناة ليبيا الأحرار

