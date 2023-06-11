“اقعيم” يشدد على الضرب بيدٍ من حديد لكل من يُخالف القانون  

الوطن – متابعات

اجتمع وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية فرج اقعيم بمكونات مديرية أمن بنغازي بحضور مدير الأمن وكبار الضباط بديوان الوزارة وكافة رؤساء مراكز الشرطة والأقسام والأجهزة الأمنية والأقسام في بنغازي.

وناقش الاجتماع عدة قضايا أبرزها الهجرة غير الشرعية داخل المدينة وآلية مُحاربتها وتتبع القائمين عليها للقضاء عليها جذريًا بالإضافة إلى ظاهرة الكلاب الضالة بالمناطق

وشدد اقعيم خلال الاجتماع على الضرب بيدٍ من حديد كل من يُخالف ويستهين بعمل وأداء الشرطة ورجال الداخلية، مؤكدا على الالتزام والحرص بالتعامل مع المواطنين بكل إحترام .

وجاء ذلك بعد الإنجازات الكبيرة ودحر الجريمة في امساعد وطبرق وبئر الأشهب وكمبوت وضواحيها .