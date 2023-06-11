ليبيا.. 1.57 مليار دولار إيرادات النفط مايو الماضي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، عن أن إيرادات النفط الخام بحسابات المؤسسة بالمصرف الليبي الخارجي، بلغت 1.57 مليار دولار الشهر الماضي.

وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن حصيلة إيرادات النفط الخام بلغت مليارا و572 مليون دولار، في حين بلغت إيرادات المنتجات النفطية 59 مليونا و862 ألف دولار في مايو الماضي، بينما سجلت إيرادات الغاز والمكثفات 29 مليونا و862 ألف دولار، والبتروكيماويات 615 ألفًا و874 دولارا.

فيما بلغت إجمالي إيرادات المبيعات النفطية بلغ 19.1 مليار دينار في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري. وذكر المصرف المركزي في بيان النفقات والإيرادت في الفترة من مطلع يناير إلى نهاية أبريل الماضي، أن إيرادات الإتاوات النفطية بلغ 1.7 مليار دينار.