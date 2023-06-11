الكوني: يجب توحيد الجهود لاستعادة دور فزان كطرف أساسي في المعادلة السياسية

الوطن| رصد

أكد النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، اليوم الأحد خلال لقائه أعضاء تجمع من أجل فزان الذي يضم عدداً من القيادات المجتمعية والسياسية، والنخب والخبراء والسياسيين السابقين، والمستشارين بمنطقة فزان، على أهمية توحيد الجهود من أجل استعادة دور فزان كطرف أساسي وفاعل في المعادلة السياسية بليبيا، والمساهمة في خلق نهضة اجتماعية، واقتصادية وتنموية لاستقرار المنطقة.

وناقش المجتمعون توحيد المبادرات والمطالب والرؤى السياسية، للقوى الوطنية بالجنوب، وتعزيز العمل المشترك فيما بينها، للنهوض بمستوىالخدمات في مدن ومناطق فزان، وتأكيد الحقوق السياسية والتنسيق العملي، للمقترحات المتعلقة بالاستحقاقات الوطنية القادمة.