رئيس لجنة 6 بمجلس الدولة يقدم إحاطة للمشري عن عملهم بـ«بوزنيقة»

عقد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، اليوم الأحد، اجتماعا مع رؤساء اللجان التابعة للمجلس الأعلى للدولة بمقر إقامته في طرابلس.

وبحسب بيان مجلس الدولة، فإن الاجتماع خصص لمناقشة أهم الملفات السياسية الجارية بالبلاد.

وقدم رئيس لجنة إعداد القوانين الانتخابية، إحاطة كاملة عن عمل اللجنة المشتركة في مدينة “أبوزنيقة” المغربية والآلية التي اتبعتها في استكمال مهامها.

كما تم استعراض الخطوات التالية المفضية إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي، وفقا للبيان الصادر عن مجلس الدولة الاستشاري.