لجنة إعداد القوانين الانتخابية تقدم إحاطة لرئيس مجلس الدولة عن لجنة (6+6)

قدم رئيس لجنة إعداد القوانين الانتخابية لرئيس مجلس الدولة خالد المشري إحاطة كاملة عن عمل اللجنة المشتركة 6+6 في مدينة “أبوزنيقة” المغربية والآلية التي اتبعتها في استكمال مهامها.

وجاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد، بمقر إقامته في العاصمة طرابلس مع رؤساء اللجان التابعة لمجلس الدولة.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال الاجتماع استعراض الخطوات التالية المفضية إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي كما تم مناقشة أهم الملفات السياسية الجارية بالبلاد.

وأعلن ممثلون عن لجنة “6+6” الليبية المجتمعة بمنتجع بوزنيقة بضواحي العاصمة المغربية الرباط، في وقت متأخر من ليل أمس الثلاثاء، إنهم تمكنوا من تجاوز عدد من نقاط الخلاف في شأن قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، وأضافوا أنهم سيجتمعون مرة أخرى في المغرب قريباً للتوقيع رسمياً على هذا الاتفاق.

وقال عضو مجلس الدولة الليبي عمر أبو ليفة للصحافيين، “تحاورنا لمدة 10 أيام تقريباً أو أكثر في المملكة المغربية، وتناقشنا على كل التفاصيل ثم انتهينا إلى الاتفاق على كل نقاط الاختلاف، وتم سن قانونين، الأول يتعلق بالسلطة التشريعية، كما تم الاتفاق على قانون انتخاب رئيس الدولة”.

وأضاف “تم الاتفاق حول كل النقاط العالقة بتوافق تام، وتم التوقيع على كل ما أنجزناه بكل إرادة حرة واعية من دون إكراه أو ضغط”.