أبوزريبة يتعهد بتذليل كل الصعوبات التي تواجه المديريات الأمنية في الجنوب

الوطن – رصد

اجتمع وزير الداخلية اللواء “عصام أبوزريبة” صباح اليوم الأحد مع مدير الشؤون المالية بالوزارة اللواء “الصديق الشيباني” ومع مدير مديرية أمن سبها اللواء “أسامة عويدان”.

واستعرضوا خلال الاجتماع ما تم إنجازه خلال الخمسة أشهر الماضية، ومناقشة المشاكل الأمنية التي تواجه المدينة، وتذليل العراقيل والصعوبات التي تواجه مديريات أمن الجنوب عامة.

وناقش الاحتياجات والنواقص التي تحتاجها المديرية لبدء العمل في تدريب عناصر الشرطة على التعامل مع كلاب الشرطة خلال الأسبوع القادم، وافتتاح قسم المعلومات والتوثيق للشروع فِي العمل به في أسرع وقت.

وتعهد أبوزريبة بتذليل كل هذه العقبات وتذليل جميع الصعوبات التي تواجه المديريات الأمنية في الجنوب، مشيرا إلى ضرورة تفعيل قسم كلاب الأثر وتدريبهم بشكل جيد، بالإضافة إلى تفعيل قسم المعلومات.

وأكد على أنّ الأمن وَالاِستقرار هُما الأولوية القصوى، وعلى أهمية تطوير وتحسين قدرات الشرطة في المدينة.

من جهته أعرب مدير أمن سبها عن شكره وتقدِّيره لوزير الداخلية على دعمه المُتواصل للأجهزة الأمنية فِي المنطقة، مُتمنياً للوَزير النجاح فِي جهوده المُستقبلية في خدمة الوطن، مؤكدًا على أهمية التعاون المُشترك بين الجهات المعنية لِتحقيق الأمن وَالاِستقرار فِي المدينة.