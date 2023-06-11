بلدية طبرق تبحث مقترح إنشاء مزرعة ومفرخ للأسماك البحرية

استقبل عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية، بمكتبه رئيس جامعة طبرق د .حسن علي خيرالله، وعميد كلية الموارد وعلوم البيئة؛ عبدالله الطيب ورئيس قسم الموارد البحرية؛ أماني فيتوري.

وأوضحت صفحة بلدية طبرق على فيسبوك، أنه خلال الاجتماع “تم تقديم مقترح بإنشاء مزرعة سمكية ومفرخ للأسماك البحرية”.

وخلص الاجتماع إلى “تحديد مكان للمزرعة السمكية باتفاق بين الجامعة والبلدية إضافة الى البحث وتطوير التقنيات الحديثة في مجال تربية الأسماك”.

وشارك في الاجتماع كلا من د. علي محمود بوغرارة من قسم الموارد البحرية بكلية الموارد وعلوم البيئة بجامعة عمر المختار، ود. منعم أبو القاسم سعيد من قسم الإنتاج الحيواني جامعة عمر المختار.