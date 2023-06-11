طرابلس| رئيس المجلس الأعلى يبحث أهم الملفات السياسية في البلاد

طرابلس 11 يونيو 2023 (وال) _ بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري مع رؤساء اللجان التابعة للمجلس، أهم الملفات السياسية الجارية بالبلاد.

هذا وقدم رئيس لجنة إعداد القوانين الانتخابية خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد، إحاطة كاملة عن عمل اللجنة المشتركة في مدينة “أبوزنيقة”بالمملكة المغربية، والآلية التي اتبعتها في استكمال مهامها.

كما تم استعراض في اجتماع طرابلس، الخطوات المفضية إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي. (وال _ طرابلس)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال