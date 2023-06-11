ليبيا.. ضبط أكثر من 350 مركبة تسير بدون رخص قيادة في أبوسليم

قالت مديرية أمن طرابلس، إنه تم ضبط أكثر من 350 مركبة تسير دون لوحات معدنية ورخص قيادة في بلدية أبوسليم.

وأضافت مديرية الأمن في بيان لها، إن مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة، ترأس اجتماعا أمنيا لوضع آلية مناسبة لمعالجة ظاهرة تجول المركبات الآلية دون لوحات معدنية وخصوصا الموردة حديثا.

وناقش اللقاء أهم الجوانب والشروط الخاصة بإجراءات تسجيل السيارات الموردة عبر المنافذ البرية والبحرية، واستعراض سبل التعاون والتنسيق مع مصلحة الجمارك بشأن فرض التأمين الإجباري للمركبات الآلية وأن تحمل لوحات جمركية تخصها محددة لفترة موقتة لتجوالها.