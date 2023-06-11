الاعتراف بالجامعات الأردنية الرسمية والخاصة

الوطن – متابعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن أن ليبيا تعترف بجميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة وتعتمد دراسة الطلبة الليبيين فيها.

وقالت الوزارة الأردنية في بيان لها إنه بناءً على مخاطبة رسمية وتواصل مع الملحق الثقافي والأكاديمي الليبي في السفارة الليبية في عمان فقد تم التأكيد على هذا القرار.

وأضافت أن جميع شهادات الطلبة الليبيين سواءً كانوا مبتعثين على نفقة الدولة، أو يدرسون على نفقتهم الخاصة ستتم معادلتها والاعتراف بها من قبل مركز ضمان الجودة في دولة ليبيا.

وأشارت الوزارة إلى أنها على تواصل دائم ومستمر مع الملحق الثقافي والأكاديمي الليبي في عمان للعمل على تذليل أية صعوبات تواجه أي طالب يرغب بالالتحاق والدارسة في أي من مؤسسات التعليم العالي الأردنية، مؤكدةً بأن هذا القرار سيكون له أثر كبير في دعم استراتيجية استقطاب الطلبة الليبيين للأعوام 2023-2027.