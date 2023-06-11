الكيلاني: يجب تضمين الرقمنة في مشروع استراتيجية الحماية الاجتماعية

شاركت وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة المؤقتة “وفاء الكيلاني”، في اجتماع شارك فيه مدير عام مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي، ومندوبون عن برنامج الغذاء العالمي، واليونيسيف ومنظمة العمل الدولية والبنك الدولي.

وتابعت الكيلاني، خلال الاجتماع تنفيذ برامج الدعم الدولي لمشروع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.

وأكدت، على أهمية تضمين الرقمنة في هذا المشروع ضمن رؤية الوزارة للتحول الرقمي للقطاع.

وخلال الاجتماع، جرى الاتفاق على وضع جدول زمني لكل الأنشطة المزمع تنفيذها والخاصة بركائز الحماية الاجتماعية وتحديد المؤسسات الحكومية الشريكة والمستفيدة من التنفيذ.