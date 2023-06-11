الجنوب| بحث توحيد المبادرات والمطالب والرؤى السياسية للقوى الوطنية

طرابلس 11 يونيو 2023 (وال) _ بحث النائب بالمجلس الرئاسي السيد موسى الكوني، مع أعضاء تجمع من أجل فزان، توحيد المبادرات والمطالب والرؤى السياسية، للقوى الوطنية بالجنوب.

كما ناقش المجتمعون خلال اللقاء، تعزيز العمل المشترك فيما بينها، للنهوض بمستوى الخدمات في مدن ومناطق فزان، وتأكيد الحقوق السياسية والتنسيق العملي، للمقترحات المتعلقة بالاستحقاقات الوطنية القادمة.

وبدوره، أكد الكوني على أهمية توحيد الجهود من أجل استعادة دور فزان، كطرف أساسي وفاعل في المعادلة السياسية بليبيا، والمساهمة في خلق نهضة اجتماعية، واقتصادية وتنموية لاستقرار المنطقة.

الجدير بالذكر، أن أعضاء تجمع من أجل فزان، يضم عدداً من القيادات المجتمعية والسياسية، والنخب والخبراء والسياسيين السابقين، والمستشارين بمنطقة فزان، توحيد المبادرات والمطالب والرؤى السياسية، للقوى الوطنية بالجنوب. (وال _ طرابلس)

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