| “الأفريقية” تستقبل طائرتها الإيرباص بعد غياب 8 سنوات

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2023/06/11 على الساعة 18:47

: أعلنت الخطوط الجوية الأفريقية، السبت، استقبال طائرتها الإيرباص بعد غياب دام ثماني سنوات وبعد إتمام صيانتها.

وأضافت الشركة، عبر صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الطائرة طراز اي-330 كانت مؤجرة طيلة الثماني سنوات لشركة الخطوط التركية.

وتابعت الشركة أن “الطائرة تعتبر رقم 12 في عدد ما امتلكت الشركة من طائرات ذات البدن العريض والمخصصة للطيران لمسافات طويلة، حيث تصل سعة مقاعدها إلى 291 مقعداً”، مشيرة إلى أنها “ستدخل فور وصولها إلى جدول التشغيل لتنضم إلى الأسطول الحالي، إذ من المتوقع أن تساهم في نقل أفواج حجاج بيت الله الحرام حال ما احتاج الجدول لذلك”، حسب ذات المصدر.