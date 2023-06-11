صالح فحيمة: نحتاج إلى 70% توافق على الأقل لإجراء الانتخابات

قال عضو مجلس النواب صالح فحيمة إن “المشكلة في ليبيا ليست قانونية، ولو كانت كذلك لتم حلها، إلا أنها ليس ذلك”.

وأضاف فحيمة، في تصريح صحفي، “نحن بحاجة إلى التوافق على الأقل بنسبة 70% من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأشار إلى أن “هذا الأمر لم يحدث في مخرجات لجنة 6+6 ولا أعتقد أنه سيحدث في اللجنة رفيعة المستوى التي تحدث عنها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي”.

وأوضح فحيمة أن “المشكلة الحقيقية تكمن في عدم وجود القوة التي ستنفذ القانون وليست عدم وجوده، ومنظومة التشريعات الليبية هي من أقوى المنظومات العربية إن لم تكن أقواها عالميا من حيث التشريعات”.