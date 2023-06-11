المشري يناقش مع البعثة الأممية وسفراء الدول الأجنبية نتائج لجنة 6+6

بحث خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، ورئيس لجنة إعداد القوانين الانتخابية بمجلس الدولة عمر أبوليفة، مع نائب المبعوث الأممي “ريزيدون زينينغا” وسفير الاتحاد الأوروبي “خوسيه ساباديل”، وعددا من سفراء الدول الأحنبية، نتائج لجنتي (6+6).

وبحسب بيان مجلس الدولة، فإن الاجتماع شاركت فيه السفيرة البريطانية “كارولين هورندال” والسفير الفرنسي “مصطفى مهراج” والسفير التركي “كنعان يلماز” والسفير المصري “مصطفى تامر” والقائم بأعمال السفارة الإيطالية “ميكائيل روسي”.

وانضم إلى الاجتماع عن طريق الاتصال المرئي (zoom) كل من مبعوث الرئيس الأمريكي “ريتشارد نورلاند” والسفير الألماني “ميخائيل أونماخت” والقائم بأعمال السفارة الأمريكية “ليزي أولدمان”.

وتناول الاجتماع، إحاطة ونقاشا حول نتائج لجنتي (6+6) المختصتين بوضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

واتفق الحاضرون، على الإشادة بعمل اللجنتين وما بذلوه من جهود أفضت إلى إصدار قوانين انتخابية. كما أكدوا على ضرورة استكمال هذا المسار بإعداد خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات، وفقا لبيان مجلس الدولة الاستشاري.