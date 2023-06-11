المشري وبوليفة يقدمان إحاطة لعدد من السفراء عن القوانين الانتخابية المنجزة

قدم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رفقة رئيس لجنة إعداد القوانين الانتخابية بالمجلس عمر أبوليفة، اليوم الأحد، إحاطة ونقاشا حول نتائج لجنتي (6+6) المختصتين بوضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، لعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في ليبيا.

ووفقا لإعلام مجلس الدولة، فقد أشاد الحاضرون بعمل اللجنتين وما بذلوه من جهود أفضت إلى إصدار قوانين انتخابية. كما أكدوا على ضرورة استكمال هذا المسار بإعداد خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات.

وحضر الاجتماع الذي عقد بالعاصمة طرابلس، كل من نائب المبعوث الأممي إلى ليبيا ريزيدون زينينغا، وسفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل، والسفيرة البريطانية كارولين هورندال، والسفير الفرنسي مصطفى مهراج، والسفير التركي كنعان يلماز، والسفير المصري مصطفى تامر، والقائم بأعمال السفارة الإيطالية ميكائيل روسي، وانضم إلى الاجتماع عن طريق الاتصال المرئي (zoom) كل من مبعوث الرئيس الأمريكي ريتشارد نورلاند، والسفير الألماني ميخائيل أونماخت، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية ليزي أوردمان.