بنغازي.. القبض على شخص عقب شراء سيارة هيونداي مسروقة

أفادت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاحد عن تمكن “قسم البحث الجنائي” من استرجاع مركبة مسروقة ويلقي القبض على شخص أفاد بشراء المركبة من أحد الأشخاص بمبلغ 4000 آلاف دينار……

وأُحيل إلى قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي من النيابة العامة محضر يتضمن شكوى مواطن ضد شخص يشتبه به بسرقة مركبته الآلية نوع هيونداي اللون أحمر .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس قسم البحث الجنائي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وعلى الفور باشرت مجموعة التحريات بالقسم في عمليات التحري وجمع المعلومات والبحث عن المركبة حسب المواصفات التي أفاد بها الشاكي وعند تجوال أعضاء التحريات بالمدينة شوهدت مركبة بنفس المواصفات .

وعلى الفور تم إستيقافها وضبط من يقودها وبالإستدلال معه افاد انه قام بشراء المركبة من شخص بمبلغ 6000 آلاف دينار .

واتضح ان المركبة قد بيعت اكثر من مرة بعدة عقود وتم التوصل إلى آخر شخص باع المركبة وتم الإنتقال وضبطه .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى م.ر.م من مواليد 2002 وافاد انه قام بشراء من أحد الأشخاص بمبلغ وقدره 4000 دينار من شخص اتضح من خلال مستنداته الشخصية أنه من مدينة طرابلس .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة ولازال البحث مُستمراً عن الشخص الآخر .