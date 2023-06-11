«التعاون الخليجي»: توافق لجنة «6+6» خطوة إيجابية نحو إجراء الانتخابات الليبية

رحب مجلس التعاون الخليجي في بيانه الصادر بدورته الـ 156، اليوم الأحد، بتوافق لجنة “6+6” على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بمدينة بوزنيقة المغربية.

وذكر المجلس في بيانه أن “توافق لجنة «6+6» خطوة إيجابية وبناءة نحو إجراء الانتخابات الرئاسية البرلمانية”.

وأكد البيان أن المجلس حريص “على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها”.

وأشار البيان، إلى أنه “لابد من وقف التدخل في شؤون ليبيا، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية”.

وأوضح البيان دعم “جهود المبعوث الأممي عبدالله باثيلي للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار”.