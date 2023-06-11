وهيبة: الرئاسي يرحب بالنتائج التي توصلت إليها لجنة “6+6”

قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إن المجلس الرئاسي يرحب بالنتائج التي توصلت إليها لجنة “6+6″، ويدعم كل ما يؤدي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية غير اقصائية ودون تأجيل.

وأضافت وهيبة في تصريحات صحفية، إن المجلس رحب بشكل واضح بالنتائج التي توصلت إليها لجنة “6+6” عقب اجتماعاتها التي تمت في ضيافة المملكة المغربية، ويتطلع إلى أن يصدر مجلس النواب القوانين الانتخابية بشكلها النهائي.

ولفتت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي إلى أن المجلس يبدئ استعداده للتشاور الموسع مع كل المؤسسات المعنية والقوى الوطنية بمشاركة البعثة الأممية لضمان استمرار الاستقرار الحالي وتهيئة الأجواء للانتخابات.