«الوطنية للنفط» تسلم مشروع صيانة محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمستشفى نالوت

سلمت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني شمال أفريقيا، اليوم الأحد ، مشروع صيانة وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي إلى مستشفى نالوت العام.

ويهدف المشروع إلى معالجة مياه الصرف الصحي لمستشفى نالوت والمحافظة على البيئة المحيطة، من خلال صيانة المحطة القديمة وتركيب محطة جديدة بسعة 250 متر مكعب في اليوم، واستعمال المياه المعالجة في الري.

وحضر مراسم تسليم المشروع مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة حامد بن صالح ومسؤول التنمية المستدامة والبيئة بشركة إيني شمال أفريقيا وعميد بلدية نالوت، عبدالوهاب الحجام، وعدد من المختصين بالمؤسسة والشركة والمسؤولين ببلدية نالوت.