“حماد” يصدر توجيهات لإيصال الخدمات كافة الى واحة ربيانة

وصل رئيس وزراء الحكومة الليبية اسامة حماد الى منطقة (ربيانة ) أقصى الجنوب الشرقي 150 كيلو متر من الكفرة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى يتضمن وزير الحكم المحلي ووزير الموارد المائية ووزير الهجرة غير الشرعية ورئيس المؤسسة الليبية للإعلام وأعضاء مجلس النواب السادة عبدالسلام شوها ومصطفى كمود .

ورحب الأهالي والاعيان بمنطقة ربيانة بزيارة رئيس الحكومة والوفد المرافق وتكبدهم مشاق السفر وسط الصحراء للوصول إلى المنطقة .

وأكد الأهالي أن زيارة رئيس الحكومة لمنطقتهم تعتبر هي الأولى من نوعها لوفد حكومي يصل الى مناطقهم منذ أيام المملكه الليبية .

من جانبه أكد رئيس الحكومة ان وصوله الى المنطقة هو واجب وطني تجاه مواطنين ليبيين يعانون من انعدام الخدمات رغم تعاقب الحكومات وتعهد رئيس الحكومة بعد زيارة المركز الصحي بالمنطقة ومركز الشرطة ومبنى الكهرباء وبتقديم كل الخدمات الأساسية

وأصدر الرئيس تعليماته خلال الزيارة بالبدء الفوري في إنشاء وصيانة 6 مدارس تعليمية بالمنطقة وتكليف لجنة من الوزارات المختصة للنظر في ايصال الكهرباء من أقرب نقطة للمنطقة وتسليم سيارة اسعاف وسيارة مطافئ إلى المنطقة .

وشدد رئيس الحكومة خلال جولته على ضرورة متابعة توفير كل احتياجات المنطقة من كافة وزراء حكومته وان تكون لها الاولوية في الخدمات وتوجه رئيس الحكومة بالشكر لكل المواطنين والاعيان على حفاوة الاستقبال مؤكدا لهم أن الحكومة ستكون قولا وفعلًا في تلبية متطلباتهم الاساسية باعتبارها حق اساسي لهم دوره كرئيس حكومة هو إيصاله لهم