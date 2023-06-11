بحث تعاون الثنائي بين وكالتي (وال ) و (ا ف ب)

طرابلس 11 يونيو 2023 (وال)- بحث رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الليبية عبد الباسط أحمد أبوديه اليوم الأحد، مع مدير منطقة المغرب العربي بوكالة الصحافة الفرنسية عز الدين سعيد، أوجه التعاون بين وكالتي أنباء (وال) و (ا ف ب).

وتناول اللقاء الذي عقد بالمقر الرئيسي لوكالة الأنباء الليبية بطرابلس، بحضور عضو مجلس الإدارة مسعود إبراهيم، ومدير إدارة التحرير العام مصطفى عزيز، ومستشار التدريب علي الدلالي، عددٍ من المواضيع المتعلقة بالتعاون الثنائي بين (وال) و (ا ف ب) في مجالات التبادل الأخباري والتدريب والتأهيل والاستفادة من الخبرات المشتركة في كلا الوكالتين.

وعبّر مدير منطقة المغرب العربي بوكالة الصحافة الفرنسية عن سعادته بزيارة مقر الوكالة، وبالمواضيع التي تم التطرق إليها خلال اللقاء؛ خاصة بحت إمكانيات التعاون وتبادل الزيارات وفتح مجالات التدريب. (وال)

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