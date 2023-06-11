أبوزريبة يبحث مع رئيس مركز شرطة ودان الوضع الأمني وآلية تطوير قدرات الشرطة

بحث وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة اليوم الأحد مع رئيس مركز شرطة ودان العقيد بدرالدين، الوضع الأمني داخل الحدود الإدارية للمدينة، وآلية تطوير قدرات الشرطة وتحسين أدائها في مجال حفظ الأمن والنظام.

حيث استعرضت خطط العمل التي سيتبعها المركز، والمشاكل والصعوبات وَالنواقص التي يعاني منها المركز، للبدء في تنفيذ الخطط الأمنية المعدّة في أسرع وقت.

وطلب أبوزريبة من رئيس المركز العمل على تأمين المنطقة بشكل كامل، وتفعيل البوابات الأمنية بمخارج المدينة الثلاث، للحفاظ على الأمن وتفادي وقوع الجرائم بها.

كما أصدر أبوزريبة تعليمات بتوفير جزء من الإمكانيات والاحتياجات التي يحتاجها المركز، وتزويد باقي الاحتياجات خلال الأيام المقبلة.