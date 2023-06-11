اللافي يبحث مع “سفير دولة قطر” آخر مستجدات ملف الانتخابات الليبية

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مع سفير دولة قطر في ليبيا “خالد الدوسري” ، عددا من القضايا الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك، ومستجدات ملف الانتخابات المقبلة في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء مشترك جمعهما اليوم الأحد بديوان المجلس الرئاسي، أثنى فيه “اللافي” على دعم دولة قطر للمسار الديمقراطي في ليبيا، ومتابعة ملف المصالحة الوطنية من مراحله الاولى ، مؤكداً على أن عمل المجلس الرئاسي بالمرحلة الحالية هدفه الوصول إلى الانتخابات في اقرب الآجال.

ومن جانبه، أكد السفير القطري على عمق العلاقات بين البلدين، ودعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي ودوره في المرحلة الحالية خاصة في ما اتخذ من خطوات في ملف المصالحة الوطنية. وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي عبر صفحته على موقع “فيسبوك”.