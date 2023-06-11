الأفريقية تعلن استقبال إحدى طائراتها قادمة من تركيا بعد 8 سنوات

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أكدت شركة الخطوط الجوية الأفريقية أنها استقبلت مساء السبت، طائرتها الإيرباص طراز A330 والتي تحمل أرقام تسجيل 5A-ONQ بعد غياب دام ثمان سنوات كانت مؤجرة فيها لشركة الخطوط التركية.

وأضافت الشركة في بيان عبر حسابها على “فيسبوك” أنها استقبت الطائرة بعد إتمام صيانتها بالكامل وتجهيز كافة الوثائق الخاصة بها.

واوضحت الأفريقية أن الطائرة تعتبر الرقم الثاني عشر في عدد ما امتلكت الشركة من طائرات ذات البدن العريض والمخصصة للطيران لمسافات طويلة، حيث تصل سعة مقاعدها إلى 291 مقعداً.

وذكرت الشركة أن الطائرة ستدخل إلى جدول التشغيل لتنضم إلى الأسطول الحالي، إذ من المتوقع أن تساهم في نقل أفواج حجاج بيت الله الحرام حال ما احتاج الجدول لذلك.