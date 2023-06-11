عقيد المرحاني: ستنطلق الأيام القادمة المرحلة الثانية من تأمين الحدود الليبية

طرابلس 11 يونيو 2023 (وال) _ أكد رئيس جهاز حرس الحدود عقيد محمد الشيباني المرحاني: إن خلال المدة القادمة سوف تنطلق المرحلة الثانية من تأمين حدود الدولة الليبية بالقاطع الجنوبي، وستكون موازية للمرحلة الأولى بالقاطع الغربي، بالخط الممتد من مدينة غدامس إلى غات بمسافة 300 كيلو متر

وأضاف عميد المرحاني: إنه تم تجهيز كافة الاحتياجات لتنفيذ هذه المرحلة، بتعليمات من السيد وزير الداخلية المكلف.

وبين: أن الخطة الاستراتيجية لعمل وزارة الداخلية كانت من أولوياتها تأمين الحدود، ولهذا عمل الجهاز فور دعمه مؤخرا من قبل الوزارة، على أداء مهامه في قواطع أمنية بالمناطق الجنوبية والشرقية والغربية.

وأوضح رئيس الجهاز الحديث، أن أولى المراحل كانت بالمنطقة الغربية، بتأسيس القاطع الأمني العسة والممتد من منطقة راس اجدير إلى وزارن لمسافة 224 كيلو متر، وتكليف الدوريات بالعمل بعد توفير كافة الاحتياجات من القوة البشرية والتجهيزات التشغيلية الضرورية. (وال _ طرابلس)

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