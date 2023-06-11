| أمر بحبس 10 موظفين بـ”الكهرباء” إثر سرقة مكونات الشبكة الكهربائية

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2023/06/11 على الساعة 20:31

: أصدر مكتب النائب العام، اليوم الأحد، قرارا بحبس 10 موظفين منتسبين للشركة العامة للكهرباء وذلك لمشاركتهم أعمال سرقة لمكونات الشبكة الكهربائية.

وحسب صفحة المكتب على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “اضطلع نائب النيابة، بالمكتب، بمهمة متابعة إجراءات جمع الأدلة؛ الرامية إلى التحقُّق من مشروعية حيازة بعض المعدات والمستلزمات التي تستعمل في إنشاء شبكة الإمداد الكهربائي أو صيانتها؛ فاستدلَّ مأمور الضبط القضائي على انتفاء قرينة مشروعية حيازة المنقولات؛ بإثبات دخولها في ملكية الشركة العامة للكهرباء؛ وتسجيل ضلوع المتهم في نشاط إجرامي تعمَّد المسهمون فيه سرقة المنقولات المملوكة للشركة؛ بمساعدة عشرة موظفين ينتمون إلى الشركة؛ ثم بادر مأمور الضبط إلى إنفاذ التعليمات القاضية بتعيين حلقة المشتبهين؛ ومعاينة متحصَّلات الجريمة؛ فترتَّب عن ذلك تحديد هوية الجناة؛ الذين أكَّد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء أنهم من موظفي الشركة المنسَّبين إلى إدارتي: التوزيع؛ والمعلوماتية؛ ومكتب التشغيل والصيانة السريعة؛ وقسم تركيبات الجهات العامة؛ وشركة الأعمال الكهربائية؛ كما أكَّد ملكية الشركة للمنقولات”.

وأضاف المصدر أن “الإجراءات قد أفضت آخراً إلى: تعيين محال في منطقة الفلاح استُعمِلَت في دَسِّ متحصلات الجريمة؛ وإلقاء القبض على المتهمين بارتكاب جرم اختلاس المنقولات”.



