رئيس البرلمان العربي يؤكد على ضرورة التوافق الليبي حول إجراء الانتخابات

استقبل رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، عبدالمطلب إدريس ثابت، وعضو مجلس النواب الليبي والبرلمان العربي، حسن البرغوثي.

وخلال اللقاء، جدد العسومي التأكيد على موقف البرلمان العربي الداعم لوحدة ليبيا والمحافظة على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وعدم التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، معربا عن ثقته في إعلاء الليبيين المصلحة العليا للبلاد بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والسلام والاستقرار والتنمية .

وأكد رئيس البرلمان العربي، على ضرورة التوافق الوطني الليبي حول إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الليبية، لدورها الحاسم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في الدولة الليبية.

من جانبه أشاد مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية بجهود البرلمان العربي برئاسة السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي لدعم ليبيا في كافة المحافل العربية والدولية التي يشارك فيها البرلمان العربي، معربا عن أمله في المزيد من التعاون والتنسيق بين البرلمان العربي وليبيا خلال المرحلة المقبلة.