النائب العام يأمر بحبس 10 موظفين بشركة الكهرباء سرقوا مكونات الشبكة

الوطن| رصد

أصدر النائب العام أمراً بحبس 10 موظفين بشركة الكهرباء لمشاركتهم بسرقة المعدات والمستلزمات التي تستعمل في إنشاء شبكة الإمداد الكهربائي.

واستدل مأمور الضبط القضائي على انتفاء قرينة مشروعية حيازة المنقولات، بإثبات دخولها في ملكية الشركة العامة للكهرباء، وتسجيل ضلوع المتهم في نشاط إجرامي تعمَّد المسهمون فيه سرقة المنقولات المملوكة للشركة، بمساعدة عشرة موظفين ينتمون إلى الشركة.

و بادر إلى إنفاذ التعليمات القاضية بتعيين حلقة المشتبهين، ومعاينة متحصلات الجريمة، وترتب عن ذلك تحديد هوية الجناة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء على أنهم من موظفي الشركة المنسبين إلى إدارتي التوزيع، والمعلوماتية، ومكتب التشغيل والصيانة السريعة، وقسم تركيبات الجهات العامة، وشركة الأعمال الكهربائية،

وتبين ملكية الشركة للمنقولات، وأفضت الإجراءات آخراً إلى تعيين محال في منطقة الفلاح استعملت في دس متحصلات الجريمة، وإلقاء القبض على المتهمين بارتكاب جرم اختلاس المنقولات.