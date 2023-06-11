الجمعية الليبية تنظم ورشة عمل حول ضمان الجودة في الجامعات الليبية

نظمت الجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم بمركز البحوث والاستشارات بجامعة بنغازي، ورشة عمل حولالجودة وضمانها في الجامعات الليبية الحكومية في مرحلة ما بعد كورونا؛ الوقائع والمقاربات المستقبلية،

قال عضو هيئة تدريس في كلية العلوم بجامعة بنغازي ورئيس الجمعية العمومية للجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم الدكتور” عادل الشركسي” إن ورشة التفكير بدأت بعرض تقرير أعدته الجمعية، و تضمن تحديد أهم مؤشرات إنجاز البرامج والأنشطة، بالإضافة إلي التعرف على ما قامت به مكاتب ضمان الجودة وتقييم الأداء من ممارسات حسنة، والتحديات والصعوبات التي واجهتها، خاصة في ظل تداعيات الجائحة، وتحديد مقترحات التحسين والتطوير.

وأضاف الشركسي أن كورونا غيرت نظرة العالم في التعامل معها، و في الجامعات الليبية لا نزال نفتقد إلى التقنية أو التحول بالمعنى الحقيقي للتعليم الإلكتروني أو حتى التعليم الإلكتروني المساند، وهذا التقرير يظهر ما هو واقعنا وما هي الاشياء المستقبلية التي يفترض على الجامعاتالليبية اتخاذها في حال تعرضنا لأي أمراض أخرى او جائحة أخرى مشابهة لكورونا.

وأشار الدكتور أحمد الزروق إلي أهمية الجودة في التعليم، موضحا أنها أساس العملية التعليمية، أي إن نجاح الجودة يعني نجاح العمليةالتعليمية، وكما يعلم الجميع فإن كورونا أحدثت تغيرات جوهرية في مختلف جوانب الحياة خاصة فيما يتعلق بنظام التعليم والتعلم عن بعد،ونتائج هذا التقرير تعكس وبوضح قتامة المشهد فيما يخص الجودة وضمانها في الجامعات الليبية

وأضاف الزروق يوجد العديد من المشاكل والعراقيل التي يجب معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة، ومنها غياب ثقافة الجودة، وعدم الاستقرارالوظيفي والسياسي والمؤسسي، وغياب الإرادة السياسية التي وإن وجدت وجد التغيير، بالإضافة إلي عدم وجود رؤية واضحة لوزارة التعليمالعالي والبحث العلمي بشأن الجودة وضمانها، وكذلك التغيرات الهيكلية المتسارعة والمزمنة في الافراط في تأسيس جامعات وكليات وأقسام علمية بشكل عشوائي دون مراعاة للتشريعات واللوائح المنظمة للتعليم العالي.