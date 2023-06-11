رئيس حرس الحدود: المرحلة الثانية من خطة التأمين ستغطي المسافة من غدامس إلى غات

نوه رئيس جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، العقيد “محمد الشيباني المرحاني”، بأن المرحلة الثانية من الخطة الاستراتيجية لتأمين الحدود ستغطي المسافة من غدامس شمالًا حتى غات جنوبًا على الحدود الغربية لليبيا، مؤكدًا تجهيز احتياجات هذه المرحلة كافة.

كما أوضح “المرحاني” في تصريح نقلته عنه وزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة اليوم الأحد، إن «الخطة الاستراتيجية لعمل وزارة الداخلية كانت من أولوياتها تأمين حدود الدولة الليبية، ولهذا عمل الجهاز فور دعمه أخيرًا من قبل الوزارة على أداء مهامه في قواطع أمنية بالمناطق الجنوبية والشرقية والغربية».

وأشار إلى أن أولى مراحل الخطة الاستراتيجية لتأمين الحدود كانت بالمنطقة الغربية بتأسيس القاطع الأمني العسة والممتد من منطقة رأس اجدير شمالًا إلى وازن جنوبًا لمسافة 224 كيلو مترًا، وتكليف الدوريات بالعمل بعد توفير كافة الاحتياجات من القوة البشرية والتجهيزات التشغيلية الضرورية.

مؤكدا، أنه خلال المدة القادمة سوف تنطلق المرحلة الثانية بالقاطع الجنوبي والتي «ستكون موازية للمرحلة الأولى بالقاطع الغربي بالخط الممتد من مدينة غدامس إلى غات بمسافة 300 كيلو متر»، مؤكدًا تجهيز جميع الاحتياجات لتنفيذ هذه المرحلة بتعليمات من وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي.