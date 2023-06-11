الكوني يلتقي لجنة إدارة الحملة الوطنية لدعم الانتخابات والتوعية المجتمعية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني اليوم الأحد أعضاء لجنة إدارة الحملة الوطنية لدعم الانتخابات والتوعية المجتمعية، التي تضم نخبة من الأكاديميين في عديد المجالات.

وقال المجلس على صفحته بفيسبوك إن أعضاء اللجنة قدموا إحاطة للكوني حول عمل الحملة والنجاحات التي حققتها للتوعية بأهمية الانتخابات التي يطمح لها الليبيون.

كما استعرضوا خلال الاجتماع برامجهم التوعوية حول الانتخابات في كل المناطق، في إشارة للملتقى الذي يتم الاعداد له بمدينة بنغازي .

وبدوره رحب الكوني حسب المصدر بأعضاء لجنة ادارة الحملة، وأكد بأن ملف الانتخابات من أهم الملفات التي يشتغل عليها المجلس الرئاسي، بانتخاب رئيس يقود دفة البلاد والوصول بها لمرحلة الاستقرار .

كما أكد استمرار دعم المجلس الرئاسي لكل الجهود التي تهدف لإجراء الانتخابات لتحقيق الاستقرار طريق التنمية والازدهار.