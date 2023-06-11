أبوزريبة يستعرض التحديات الأمنية وتطوير قدرات الشرطة مع مدير أمن سبها

العنوان

استعرض وزير الداخلية في الحكومة الليبية عصام أبوزريبة مع مدير الشؤون المالية بالوزارة الصديق الشيباني، ومدير مديرية أمن سبها أسامة عويدان ما تم إنجازه خلال الخمسة أشهر الماضية.

وناقش الاجتماع اليوم الأحد المشاكل الأمنية التي تواجه المدينة، وَتذليل العراقيل وَالصعُوبات التي تواجه مُديريِّات أمن الجنوب عامةً.

وتطرق الاجتماع إلى الاِحتياجات وَالنواقص التي تحتاجها المديرية لبدء العمل في تدريب عناصر الشرطة على التعامل معَ كلاب الشرطة خِلال الأسبوع القادم، وإلى افتتاح قسم المعلومات والتوثيق للشروع في العمل به في أسرع وقت.

وتعهد وزير الداخلية بتذليل كل هذه العقبات وتذليل جميع الصعوبات التي تواجه المديريات الأمنية في الجنوب.

وشدد أبوزريبة على ضرورة تفعيل قسم كلاب الأثر وتدريبهم بشكل جيد، بالإضافة إلى تفعيل قسم المعلومات.

وأكد وزير الداخلية أن الأمن والاستقرار هما أولويتنا القصوى، وعلى أهمية تطوير وتحسين قدرات الشرطة في المدينة.