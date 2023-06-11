طلاب الجالية الليبية في مصر يؤدون امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية

يؤدي نحو 305 طالب وطالبة في مرحلة إتمام التعليم الأساسي الشهادتين الإعدادية والثانوية، من أبناء الجالية الليبية المقيمين في مصر، اليوم الأحد، للفصل الدراسي الثاني للعام 2022 – 2023، في لجنتين بمدينتي القاهرة والإسكندرية.

وقالت السفارة الليبية في مصر، إنها قامت عن طريق الملحقية الثقافية والأكاديمية باتخاذ كافة الترتيبات والتدابير اللازمة، في إطار حرصها على سير أعمال الامتحانات للشهادتين الإعدادية والثانوية الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023 للطلاب الليبيين الدارسين في مصر.

وأضافت السفارة، في بيان لها، أن الملحق الثقافي والأكاديمي إسماعيل اعبيد، استلم يوم الإثنين 5 يونيو شحنة أوراق الامتحانات المخصصة لهؤلاء الطلاب من المركز الوطني للامتحانات بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم محسن الكبير، ومدير المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود.

وأشارت السفارة إلى أن القائم بالأعمال السفير محمد عبدالعالي مصباح، كان في استقبال الشحنة لدى وصولها مقر البعثة مساء الأربعاء الموافق 7 يونيو الجاري، ليجري إيداعها بمكان آمن وفق الإجراءات المعمول بها.

وأضافت أنه مع انطلاق الامتحانات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية بكل من مدينتي القاهرة والإسكندرية اليوم، أجرى عبدالعالي جولة تفقدية بمقر لجنة القاهرة رفقة الملحق الأكاديمي والثقافي إسماعيل اعبيد ومساعده أحمد أكريم للاطمئنان على سير الامتحانات.

وأكدت السفارة أن الجميع أثنى على حسن سير الإجراءات والتزام العاملين باللجان، كل بدوره، لافتة إلى أن كل ذلك يصب في مصلحة الطالب وهو الهدف الذي يعمل الجميع من أجله.