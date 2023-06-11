قطر ترحب بتوافق أعضاء لجنة “6+6” على القوانين الانتخابية

الوطن|رصد

رحبت دولة قطر، بتوافق أعضاء لجنة “6+6” على القوانين الانتخابية في ليبيا، واعتبرتها خطوة مهمة نحو تحقيق الاتفاق السياسي، وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وبدورها أعربت وزارة الخارجية، عن تقدير دولة قطر للمملكة المغربية، على جهودها في استضافة المحادثات، ودعمها للحوار والتوافق بين الأطراف الليبية، معبرةً عن دعم قطر لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من أجل إنجاز مهامها.

وأكدت الوزارة، على تجديد دعم دولة قطر الكامل للمسار السياسي الليبي، وانعقاد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقتها من أجل استقرار ليبيا، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار.