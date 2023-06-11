وزير الداخلية الإيطالي يطلب من “حفتر” مزيدًا من التعاون في هذا المجال

قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوزي في مؤتمر صحفي في كاتانيا إن إيطاليا ستطلب من الجنرال خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، شرق ليبيا “تعاونًا مثمرًا أكثر في وقف” عمليات الهجرة غير النظامية من شرق ليبيا، وفق ما ذكرت وكالة نوفا للأنباء.

وأضاف “في الوقت الحالي، تهدف الاتصالات قبل كل شيء إلى دعم ذلك الجزء من ليبيا فيما يتعلق ببعض مشاريع التنمية الاقتصادية التي طلبها الجنرال حفتر، سنطلب منه بالتأكيد تعاونًا مثمرًا أكثر في وقف عمليات الهجرة غير النظامية”.

ولفت إلى أنه “من السابق لأوانه الآن الحديث عن إبرام اتفاق لتحقيق ذلك في الوقت الحالي، فهو ليس على جدول الأعمال في الوقت الحالي”.

يذكر أن قوات الجيش الوطني الليبي كانت قد طردت منذ أيام آلاف المصريين الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني في الأيام الأخيرة، ورحّلتهم إلى مصر سيرا على الأقدام عبر الحدود البرية بين البلدين.

كما أعلنت قوات الجيش الوطني العثور على مصنع خاص بالقوارب الخشبية التي تُستعمل في عمليات تهريب المهاجرين في عمليات مشتركة مع قوات الأمن بطبرق وامساعد.

جدير بالذكر كذلك أن اشتباكات عنيفة اندلعت قبل فترة وجيزة بالقرب من معبر امساعد البري بين ليبيا ومصر بين مجموعة من أهالي مدينة طبرق وحرس الحدود التابع للجيش الوطني الليبي.

وفي نفس سياق هذه الظاهرة، كشفت بيانات صادرة مؤخرا عن وزارة الداخلية الإيطالية أن ليبيا عادت لتشكل منصبة عبور الأولى للمهاجرين غير النظاميين نحو إيطاليا.

فبعد أن احتلت تونس على مدار الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، صدارة البلدان التي تغادر منها مراكب الهجرة، تسارعت التدفقات من ليبيا في الأسابيع الأخيرة من شهر مايو.

وبلغ إجمالي عدد الوافدين غير الشرعيين إلى السواحل الايطالية منذ بداية العام إلى غاية 1 يونيو، 50405 مهاجر بزيادة قدرها +155.97 في المائة مقارنة بـ19692 وافدًا في نفس الفترة من عام 2022 بمعدل 334 وافد في اليوم الواحد.

وصل 25937 مهاجر غير شرعي إلى الساحل الإيطالي من السواحل التونسية حتى الأول من جوان بمعدل وصول بـ 172 شخص يوميًا وبزيادة قدرها 580 بالمائة مقارنة بـ 3818 وافدًا في نفس الفترة من العام الماضي، أي ما يفوق بكثير نصف الوافدين طيلة عام 2022 الذي شهد وصول 32101 مهاجر من تونس.

تشير بيانات الوزارة ان الشهر الماضي، مايو، شهد تباطؤًا في عدد الوافدين إلى إيطاليا مقارنة بالعام الماضي، بوصول 7492 شخصًا في آخر 30 يومًا مقارنة بـ 8720 شخصًا في مايو 2022 وذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية وأنشطة مكافحة المهربين في شمال إفريقيا.

على وجه التحديد، أبحر 1554 شخص من هؤلاء من تونس و 5825 من ليبيا لتتجاوز بذلك الأخيرة الأولى في الأسابيع الأخيرة من ناحية عدد المهاجرين العابرين لأراضيها نحو الجنوب الإيطالي. (نوفا)