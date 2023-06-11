تفاصيل اجتماع المشري برؤساء البعثات الدبلوماسية في ليبيا

أجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري برؤساء البعثات الدبلوماسية في ليبيا لعرض مخرجات لجنة 6+6 واستكمال خارطة طريق الانتخابان .

ووفق بيان لمجلس الدولة الاستشاري، تم تقديم إحاطة ونقاش حول نتائج لجنتي (6+6) المختصتين بوضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

وأتفق الحاضرون على الإشادة بعمل اللجنتين وما بذلوه من جهود أفضت إلى إصدار قوانين انتخابية.

واكد الحاضرون على ضرورة استكمال هذا المسار بإعداد خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات.

وحضر الاجتماع نائب المبعوث الأممي وسفير الاتحاد الأوروبي والسفيرة البريطانية والسفير الفرنسي والسفير التركي والسفير المصري والقائم بأعمال السفارة الإيطالية.

وشارك نورلاند رفقة القائم بالأعمال الأمريكي والسفير الألماني أيضًا في الاجتماع عبر الاتصال المرئي.