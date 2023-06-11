ماجدة الفلاح: مخرجات “6+6” ستقودنا إلى صراع

قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري ماجدة الفلاح إن مخرجات لجنة “6+6” بشكلها الحالي لا تقود إلى الانتخابات، وإذا تمّ اعتمادها وإجراء الانتخابات فستقودنا إلى صراع بين الأطراف المتنافسة على السلطة.

وأضافت الفلاح أن اللجنة أقحمت نفسها في الحديث عن حكومة مصغّرة، وهذا سيستنفد الوقت ويحتاج لتقاسم السلطة ويمكن أن يؤدي إلى خلافات بين الأطراف المتصارعة على تشكيل الحكومة ما سيؤخّر إجراء الانتخابات.

ورأت عضو مجلس الدولة الاستشاري أن قانون انتخاب الرئيس الذي توصلت إليه اللجنة جعل الجولة الثانية من الانتخابات إجبارية حتى لو فاز أحد المرشحين في الجولة الأولى بنسبة عالية ما قد يزيد من نسبة حدوث الخلافات والصّراع.

وأشارت إلى أن من الأسباب التي تضعف احتمالية نجاح المسوّدة وإجراء العملية الانتخابية هو إلغاء الانتخابات البرلمانية إذا فشلت الانتخابات الرئاسية نتيجة لغياب الثقة ما سيدخل البلاد في حالة من الفوضى.