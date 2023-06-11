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الداخلية تعلن فتح باب القبول للتجنيد في جهاز حرس الحدود وفق هــذه الشروط والضوابط

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية عن فتح باب القبول لتجنيد أعضاء لصالح جهاز حرس الحدود وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها بقانون الشرطة وهي كالتالي..

▪أن يكون ليبي الجنسية.
▪الا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
▪أن يكون حسن السمعة والسيرة والسلوك
▪ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره أو صدر بشأنه عفواً عام أو خاص
▪الا يكون قد سبق عزله أو فصله من الخدمة بحكم قضائي أو بقرار تأديبي نهائي
▪أن يكون لائقا صحيا للخدمة وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبي المقرر.
▪أن يكون حاصل عل شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي
▪الا يكون متزوج من غير الليبية.
▪أن يجتاز بنجاح الدورة التدريبية التي تعقد بإحدى مؤسسات ومعاهد تدريب الشرطة ويصدر يتحديد مدتها والضوابط المنظمة له قرار من الوزير

المسوغات المطلوبة
▪شهادة الميلاد من سجل المدني عدد (واحدة أصل ) ونسختين
▪شهادة الإقامة من سجل المدني عدد (واحدة أصل ) ونسختين
▪شهادة الوضع العائلي من سجل المدني عدد (واحدة أصل ) ونسختين
▪شهادة الخلو من السوابق عدد (واحدة أصل ) ونسختين
▪شهادة حسن السيرة والسلوك عدد (واحدة أصل ) ونسختين
▪شهادة بالمستوى الدراسي عدد (واحدة أصل ) ونسختين
▪طلب كتابي للالتحاق عدد (واحدة أصل ) ونسختين
▪طلب كتابي بموافقة ولي الأمر عدد (واحدة أصل ) ونسختين
▪عدد 8 صور شخصية مقاس 6×4
▪عدد 3 ملفات شخصية

وعلى من يأنس في نفسه.الالتحاق بهيئة الشرطة وفق الشروط والضوابط تقديم المسوغات التالية لجهاز حرس الحدود او معاهد تدريب الشرطة التابعة للادارة العامة للتدريب.

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