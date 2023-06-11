الداخلية تعلن فتح باب القبول للتجنيد في جهاز حرس الحدود وفق هــذه الشروط والضوابط

أعلنت الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية عن فتح باب القبول لتجنيد أعضاء لصالح جهاز حرس الحدود وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها بقانون الشرطة وهي كالتالي..

▪أن يكون ليبي الجنسية.

▪الا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية.

▪أن يكون حسن السمعة والسيرة والسلوك

▪ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره أو صدر بشأنه عفواً عام أو خاص

▪الا يكون قد سبق عزله أو فصله من الخدمة بحكم قضائي أو بقرار تأديبي نهائي

▪أن يكون لائقا صحيا للخدمة وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبي المقرر.

▪أن يكون حاصل عل شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي

▪الا يكون متزوج من غير الليبية.

▪أن يجتاز بنجاح الدورة التدريبية التي تعقد بإحدى مؤسسات ومعاهد تدريب الشرطة ويصدر يتحديد مدتها والضوابط المنظمة له قرار من الوزير

المسوغات المطلوبة

▪شهادة الميلاد من سجل المدني عدد (واحدة أصل ) ونسختين

▪شهادة الإقامة من سجل المدني عدد (واحدة أصل ) ونسختين

▪شهادة الوضع العائلي من سجل المدني عدد (واحدة أصل ) ونسختين

▪شهادة الخلو من السوابق عدد (واحدة أصل ) ونسختين

▪شهادة حسن السيرة والسلوك عدد (واحدة أصل ) ونسختين

▪شهادة بالمستوى الدراسي عدد (واحدة أصل ) ونسختين

▪طلب كتابي للالتحاق عدد (واحدة أصل ) ونسختين

▪طلب كتابي بموافقة ولي الأمر عدد (واحدة أصل ) ونسختين

▪عدد 8 صور شخصية مقاس 6×4

▪عدد 3 ملفات شخصية

وعلى من يأنس في نفسه.الالتحاق بهيئة الشرطة وفق الشروط والضوابط تقديم المسوغات التالية لجهاز حرس الحدود او معاهد تدريب الشرطة التابعة للادارة العامة للتدريب.