اقفال عدد من المزينات وصالونات التجميل في بنغازي

أعلن جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، اليوم الاحد عن اقفال عدد من المزينات وصالونات التجميل لعدم توفر الاشتراطات الصحية والقانونية فيها .

واستمرار عمل وحده المزينات وصالونات التجميل و وحدة التحريات مع مكتب القطاع الخاص بادارة الخدمات الطبية بنغازي بالتفتيش على شركات الخدمات الطبية والمزينات ومراكز التجميل. للتأكد من اجراتها القانونية ومن حيت الإلتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية. والنظافة العامة والتراخيص والشهادات الصحية للعاملين بها.

وأفاد الرائد// عزيزه رئيسة وحدة المزينات بأن الحمله اسفرت عن قفل عدد من المزينات لعدم توفر الاشتراطات الصحية والقانونية فيها كما حذرت رئيسة وحدةالمزينات بأنه سيتم قفل أي مركز او عياده أو شركة خدمات طبيه مخالفه لشروط الترخيص الممنوح لها من وزارة الصحة.