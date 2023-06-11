مفوضية الانتخابات: انطلاق النسخة الثانية لتدريب أعضاء “برلمان الشباب الليبي”

انطلقت أمس الأحد، النسخة الثانية من برنامج، تدريب أعضاء برلمان الشباب الليبي، لبناء القدرات وتعزيز الثقافة المدنية والسياسية، الذي تنظمه المفوضية العليا للانتخابات.

يأتي ذلك بالتعاون مع حكومة الوحدة المؤقتة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الدولية للنظم الانتخابية، ويستهدف البرنامج في نسخته الحالية 80 متدرباً ومتدربة من أعضاء برلمان الشباب الليبي. وفق بيان صادر عن “المفوضية العليا للانتخابات” عبر فيسبوك.

وشهدت فعاليات جلسة الافتتاح توطئة عامة للبرنامج قدمتها مروة الشيباني، واستعرضت خلالها محاور هذا البرنامج التدريبي الذي تضمن مفهوم المواطنة الفاعلة والنظام الديمقراطي، والسلطة التشريعية والمبادئ الأساسية للانتخابات والدورة الانتخابية.

وتتضمن فعاليات اليوم الأول جلسة عمل يقدمها، أحمد شنبر، تتناول مفهوم المواطنة والقيم المؤسسة للمواطنة الفعالة، وجلسة عمل يقدمها طه المسلاتي، حول البيئة المعززة للمواطنة “الديمقراطية” والمبادئ المؤسسة لها، وأدوات الديمقراطية والمفاهيم المتعلقة بها.

تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يشهد أسبوعه الثاني، حيث تم تدريب المجموعة الأولى خلال الأسبوع المنصرم، كل مجموعة تتلقى تدريباً على مدى أربعة أيام، ويهدف إلى تعزيز دور الشباب ومسؤولياتهم تجاه بلادهم، كونهم القوة الفاعلة والقادرة إحداث التغيير الإيجابي.