قطر تصدر بيانًا بشأن توافق أعضاء لجنة 6+6 الليبية

رحبت قطر، مساء الأحد، بتوافق أعضاء لجنة “6+6” الليبية على القوانين الانتخابية، معتبرة ذلك “خطوة مهمة” نحو تحقيق الاتفاق السياسي في البلاد وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

جاء ذلك في بيان للخارجية القطرية نشرته على موقعها الإلكتروني، بحسب وكالة الأناضول.

وقال البيان: “ترحّب دولة قطر، بتوافق أعضاء لجنة 6+6 الليبية على القوانين الانتخابية، وتعدّه خطوة مهمة نحو تحقيق الاتفاق السياسي، وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وأعربت الخارجية عن “تقدير دولة قطر للمملكة المغربية الشقيقة، على جهودها في استضافة المحادثات، ودعمها للحوار والتوافق بين الأطراف الليبية، كما تعبّر عن دعم قطر لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من أجل إنجاز مهامها”، وفق البيان.

وجدّدت الوزارة “دعم دولة قطر الكامل للمسار السياسي الليبي، وانعقاد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقتها من أجل استقرار ليبيا، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار”.

والثلاثاء، أعلنت لجنة “6+6” الليبية خلال مؤتمر صحفي في مدينة بوزنيقة المغربية، توقيع “أعضائها على القوانين الانتخابية” التي أنجزتها عقب مباحثات في المدينة لنحو أسبوعين، مشددة على أن القوانين المقرة “نهائية ونافذة وستجرى عبرها الانتخابات المقبلة”، إلا أن بعض بنود تلك القوانين أثار جدلا في البلاد، ما عطل حتى اللحظة التوقيع الرسمي عليها.

​​​​​​​ولجنة “6+6” مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).

ووفق اتفاق المجلسين كلفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية “توافقية” تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.