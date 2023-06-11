الرئاسي : نهدف حاليا للوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال

أكد عضو المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، الأحد، أن “عمل المجلس الرئاسي بالمرحلة الحالية هدفه الوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال”.

تصريحات اللافي جاءت خلال لقائه في طرابلس بالسفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وتناول اللقاء “عددا من القضايا الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك، ومستجدات ملف الانتخابات المقبلة في ليبيا”

وأشاد اللافي خلال اللقاء بـ”دعم دولة قطر للمسار الديمقراطي في ليبيا، ومتابعة ملف المصالحة الوطنية من مراحله الاولى”.

ووفق البيان، أكد اللافي أن “عمل المجلس الرئاسي بالمرحلة الحالية هدفه الوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال”.

والسبت، أبدى المجلس الرئاسي الليبي، استعداده لـ”التشاور الموسع مع كل القوى الوطنية والمؤسسات المعنية بمشاركة البعثة الأممية لضمان استمرار الاستقرار الحالي وتهيئة الأجواء للانتخابات” في البلاد، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

من جانبه، أكد السفير القطري على “عمق العلاقات بين البلدين، ودعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي ودوره في المرحلة الحالية خاصة فيما اتخذ من خطوات في ملف المصالحة الوطنية”، وفق البيان.

والثلاثاء، أعلنت لجنة “6+6” الليبية خلال مؤتمر صحفي في مدينة بوزنيقة المغربية، توقيع “أعضائها على القوانين الانتخابية” التي أنجزتها عقب مباحثات في المدينة لنحو أسبوعين، مشددة على أن القوانين المقرة “نهائية ونافذة وستجرى عبرها الانتخابات المقبلة”، إلا أن بعض بنود تلك القوانين أثار جدلا في البلاد، ما عطل حتى اللحظة التوقيع الرسمي عليها.

​​​​​​​ولجنة “6+6” مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).

ووفق اتفاق المجلسين كلفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية “توافقية” تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.